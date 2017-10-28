Akademi Ligi’nde  bir derbi, iki deplasman

Kocaelispor, Tuzla, Kocaeli Birlikspor ise Zonguldak Kömür deplasmanlarında mücadele edecek. Darıca G.B-Gölcükspor derbide kozlarını paylaşacak. Maltepe Başıbüyük, Kozlu ve Darıca Nene Hatun sahalarında oynanacak maçların başlama saatleri 12.00 ve 14.00 olarak belirlendi.

