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Akademi Ligi’nde  bir derbi, iki deplasman

Akademi Ligi’nde  bir derbi, iki deplasman

Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde yarın U17 ve U19 kategori maçları oynanacak.

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Kocaelispor, Tuzla, Kocaeli Birlikspor ise Zonguldak Kömür deplasmanlarında mücadele edecek. Darıca G.B-Gölcükspor derbide kozlarını paylaşacak. Maltepe Başıbüyük, Kozlu ve Darıca Nene Hatun sahalarında oynanacak maçların başlama saatleri 12.00 ve 14.00 olarak belirlendi. 
 

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