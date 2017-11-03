Akademi Ligi’nde bir içeri, üç dışarı

Üç temsilcimiz deplasmana çıkacak, birini evinde olacak. Kocaelispor, Sultanbeyli Belediye ile 75.Yıl sahasında karşılaşacak. Gölcük, Zonguldak Kömür, Kocaeli Birlik ise Tuzlaspor’a konuk olacak. Darıca G.B sahasında Sakaryaspor ile oynayacak. Maçlar 12.00 ve 14.00’te başlayacak. U15’te Kocaelispor ili Kocaeli Birlik kayıpsız yollarına devam ediyor. Gölcük ile Darıca’nın ise 3’er puanları var. U16’da ise Gölcükspor ile Kocaeli Birlik’in 7, Kocaelispor’un 4 puanı var, Darıca G.B ise henüz puan alamadı.