Akademi Ligi’nde derbi heyecanı
Bölgesel Gelişim Akademi Ligi'nde yarın U15 ve U16 kategorilerinin altınca hafta maçları oynanacak.
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Kent derbisinde Kocaelispor ile Darıca G.B. Vinsan Tesisleri’nde kozlarını paylaşacak. Maçlar 12.00 ve 14.00’te başlayacak. Kocaeli Birlik, Sakaryaspor, Gölcükspor ise Sultanbeyli Belediye deplasmanlarına çıkacak. Liderliği ele geçiren Gölcükspor U16’nın 1 puan gerisindeki takipçisi ile oynayacağı maçtan çıkacak sonuç merak ediliyor. Ligde pazar günü U17 ve U19 kategorilerinin altıncı hafta maçları oynanacak.
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Etiketler : Akademi Ligi, Kocaelispor, Darıca G.B.
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