Akademi Ligi’nde derbi heyecanı

Kent derbisinde Kocaelispor ile Darıca G.B. Vinsan Tesisleri’nde kozlarını paylaşacak. Maçlar 12.00 ve 14.00’te başlayacak. Kocaeli Birlik, Sakaryaspor, Gölcükspor ise Sultanbeyli Belediye deplasmanlarına çıkacak. Liderliği ele geçiren Gölcükspor U16’nın 1 puan gerisindeki takipçisi ile oynayacağı maçtan çıkacak sonuç merak ediliyor. Ligde pazar günü U17 ve U19 kategorilerinin altıncı hafta maçları oynanacak.