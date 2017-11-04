Akademi Ligi’nde gün U17 ve U19’ların

Üç temsilcimiz günü evinde geçirirken, biri deplasmana çıkacak. Kocaelispor-Sultanbeyli, Kocaeli Birlik-Tuzla, Gölcükspor ise Zonguldak Kömür ile içeride oynayacak. Darıca G.B, Sakaryaspor deplasmanına çıkacak. Maçlar 12.00 ve 14.00’de başlayacak. 17 ve U19’da Kocaelispor liderin takipçiliğini yapıyor.