Akademi Ligi’nde gün U17 ve U19’ların
Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde yarın U17 ve U19 kategorisine dahil dördüncü hafta maçları oynanacak.
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Üç temsilcimiz günü evinde geçirirken, biri deplasmana çıkacak. Kocaelispor-Sultanbeyli, Kocaeli Birlik-Tuzla, Gölcükspor ise Zonguldak Kömür ile içeride oynayacak. Darıca G.B, Sakaryaspor deplasmanına çıkacak. Maçlar 12.00 ve 14.00’de başlayacak. 17 ve U19’da Kocaelispor liderin takipçiliğini yapıyor.
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