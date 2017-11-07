Akademi Ligi’nde Kocaelispor fırtınası

İlimizin 4 temsilcisi içerisinde en iyi konumda olan ekip Kocaelispor. Yeşil-Siyahlılar U15 ve U17 kategorilerinde lider, U19’da ise liderin en yakın takipçisi. Gölcükspor, U16 ve U17’de liderin ensesinde yer alıyorken, U19’da da üçüncü sırada. Kocaeli Birlik 4 kategorinin ilk 2’sinde yok. Darıca G.B de ilk 4 haftada iyi sonuçlara alamadı. Ligde bu hafta Kocaelispor-Sakaryaspor rekabeti yaşanacak. U15 ve U16 maçları cumartesi günü İzmit’te, U17 ve U19’lar ise Pazar Sakarya’da. Kocaeli Birlik haftayı Sultanbeyli Belediye maçıyla geçirirken, Gölcükspor, Tuzlaspor karşısına çıkacak. Darıca G.B ise Zonguldak Kömür ile puan mücadelesi yapacak.