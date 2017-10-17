Akademi Ligi’nde Kocaelispor ile Kocaeli Birlik iyi başladı

Bu sezon 4 temsilcimiz aynı grupta yer alıyor. İlk hafta derbi heyecanı yaşandı. Kocaelispor ile Kocaeli Birlikspor derbilerle 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak açılışı iyi yaptılar. Kocaelispor’un U15 ve U17 takımı ilk haftanın ardından lider oldu. U16’da Sultanbeyli, U197da ise Sakaryaspor açılış haftasını zirvede geçti. Ligde ikinci maçlar hafta sonu oynanacak.

Cumartesi günü U15 ve U16, Pazar günü ise U17 ve U19 kategorisine dahil maçlar var. Kocaelispor kafayı Zonguldak Kömür maçıyla geçirecek. Yeşil-Siyahlılar U15 ve U16 maçlarını dışarıda, U17 ve U19 maçlarını ise evinde oynayacak. Derbide Kocaeli Birlik ile Gölcükspor karşı karşıya gelecek. U15 ve U16 maçları Gölcük, U17 ve U19 maçları Körfez’de olacak. Diğer temsilcimiz Darıca G.B ise Sultanbeyli Belediye ile kozlarını paylaşacak.