Akademi Ligi’nde Kocaelispor ile Kocaeli Birlikspor U15, 3’te 3 yaptı 

İlk iki maçını kazanan Kocaelispor U15, üçüncü sınavında Tuzlaspor’a 3-1 üstünlük sağlayarak 3’te 3 yaptı. Gölcük ile Darıca G.B derbisinde gülen 3-2’lik sonuçla ev sahibi oldu. Kocaeli Birlik ile Zonguldak Kömür’e 2-0 üstünlük sağladı ve kayıpsız yoluna devam etti. U16’da Kocaelispor, Tuzlaspor ile 1-1 kalınca, evindeki ikinci maçında da puan kaybı yapmış oldu. Gölcük-Darıca G.B derbisinde kazanan yine ev sahibi oldu. Kırmızı-Siyahlılar rakiplerine 3-1 üstünlük sağladı. Kocaeli Birlik de Zonguldak Kömür’ü 3-2 yendi.

