Akademi Liginde sıra U17 ve U19’larda

Yarın sıra U17 ve U19’larda. Derbi maçlarda Gölcükspor ile Kocaelispor, Darıca G.B ile Kocaeli Birlikspor karşı karşıya gelecek. Metin Uzuner ve Nene Hatun sahalarında saat 12.00’de U17’ler, saat 14.00’te ise U19’lar sahaya çıkacak. 2.Bölge grubunda günün diğer maçlarında Tuzla-Sultanbeyli, Zonguldak Kömür- Sakaryaspor kozlarını paylaşacak.