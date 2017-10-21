Akademi Liginde U17 ve U19’lar sahada

Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor’u ağırlayacak. Vinsan Tesisleri’ndeki sentetik çim sahadaki maçlar 12.00 ve 14.00’te başlayacak. Yeşil-Siyahlı ekibin iki kategorisi de ilk maçlarını kazanmıştı. Darıca G.B, Sultanbeyli Belediye deplasmanında mücadele verecek. Kocaeli Birlikspor U17 takımı futbolcusunun trafik kazasındaki ölümünden dolayı bu ekibin yarın Gölcükspor ile oynaması gereken maç 1 Kasım tarihine ertelendi. Birlikspor ile Gölcükspor U19 takımları ise Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.