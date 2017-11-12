Akademi Ligi’nde Birlik 2’de 2 yaptı
Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde dün U15 ve U16 kategorilerinin beşinci hafta maçları oynandı.
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Kocaelispor, Sakaryaspor ile evinde oynadığı U15 maçını 5-0 kaybederken, U16 maçı 1-1 sona erdi. Kocaeli Birlik sahasında Sultanbeyli Belediye’yi U15’te 2-1, U16’da 1-0 yendi. Darıca G.B de kendi evindeki Zonguldak Kömür maçlarında bir beraberlik, bir galibiyet elde etti. U15 maçı 3-3 bitti, U16 maçını ise 5-1 kazandı. Diğer temsilcimiz Gölcükspor, Tuzlaspor karşısında Metin Uzuner Stadı7ndaki U15 maçını 3-0 kaybederken, U16 maçını 2-1 kazandı.
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Etiketler : Kocaelispor, Sakaryaspor
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