Akademi Ligi’nde Birlik 2’de 2 yaptı

Kocaelispor, Sakaryaspor ile evinde oynadığı U15 maçını 5-0 kaybederken, U16 maçı 1-1 sona erdi. Kocaeli Birlik sahasında Sultanbeyli Belediye’yi U15’te 2-1, U16’da 1-0 yendi. Darıca G.B de kendi evindeki Zonguldak Kömür maçlarında bir beraberlik, bir galibiyet elde etti. U15 maçı 3-3 bitti, U16 maçını ise 5-1 kazandı. Diğer temsilcimiz Gölcükspor, Tuzlaspor karşısında Metin Uzuner Stadı7ndaki U15 maçını 3-0 kaybederken, U16 maçını 2-1 kazandı.