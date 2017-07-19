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“Akademi Ligi’ne alınmayacaksak, yerel ligde oynamanın anlamı yok”

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“Akademi Ligi’ne alınmayacaksak, yerel ligde oynamanın anlamı yok”
TFF’nin 2 ve 3.Lig kulüplerini Akademi Ligi dışında bırakma kararının tartışmaları sürüyor.

Türkiye çapında yükselen tepki üzerine TFF’nin kararını gözden geçirdiği ve 2 ve 3.Lig kulüplerinin U19, U17 ve U16 kategorilerine alınmasına yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Yapılan yeni düzenlemede 2 ve 3.Lig kulüplerinin U14 ve U15 kategorilerinde kesin olarak yer almayacağı belirtiliyor. TFF’nin kısa bir süre içerisinde yeni statüsü ilan etmesi bekleniyor.

Kocaelispor altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, “Eğer bunca tepkiye, haykırışa rağmen TFF yanlıştan dönmezse, yani Akademi Ligi’ne alınmazsak, bu durumda yerel ligde oynamanın bir anlamı olmaz. Yaş gruplarını kapatıp sadece futbol okuluyla devam etmek en doğrusu olur.  Böyle bir durum olursa şahsen ben yönetime bu yönde bir görüş sunacağım. Yerel ligin şartları belli. Sezonda 8-10 maç, o da zorluk derecesinden uzak. Bu şekilde futbolcu yetiştirilemez” dedi.

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