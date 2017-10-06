Akademi Lise kervanına, Derince Şubesi ekleniyor

Halen Gebze, İzmit, Gölcük ve Karamürsel’de hizmet veren Akademi Lise şubelerine önümüzdeki dönemde Derince de dahil olacak.

YENİKENT MAHALLESİ’NDE HİZMET VERECEK

Derince Akademi Lise, Yenikent Mahallesi Galaksi İş Merkezi’nin ikinci katında hizmet verecek. Katta 7 dersliğin yanı sıra, bir satranç sınıfı, el sanatları atölyesi, bilgisayar sınıfı, kütüphane, öğretmenler odası, rehberlik odaları, ofis personel odaları, kafe, bay-bayan mescit, spor salonu, bilgi işlem odası, depo, danışma, öğretmenler odası ve bekleme salonu yer alacak. Derince Akademi Lise’deki tadilat çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

AKADEMİ LİSE BAŞARISI İLE İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin hem lise derslerinde hem de üniversiteye hazırlıklarında önemli rol oynayan Akademi Lise Projesi büyük ilgi gördü. Akademi Lise’nin ücretsiz olması ve son üniversite sınavında ortaya koyduğu başarı grafiği de bu ilgiyi arttırdı. Büyükşehir Belediyesi artan ilgi karşısında Akademi Lise’yi İzmit dışına taşıma kararı aldı. İzmit’in ardından ikinci şube Gebze’de açıldı. Bu şubeyi, Gölcük ve Karamürsel ilçeleri izledi. Büyükşehir Belediyesi, Derince’den gelen talep üzerine önümüzdeki günlerde Akademi Lise’nin yeni şubesini Derince’de açacak. Bu şubenin açılmasıyla Derinceli gençler İzmit’e gelmek zorunda kalmadan kendi ilçelerinde eğitim alabilecek. Bu şubeden ayrıca Körfez’deki gençler da yararlanabilecek.