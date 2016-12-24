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Akademi Lise öğrenci ve liderleri usta kalemle İstanbul’da buluştu

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Akademi Lise öğrenci ve liderleri usta kalemle İstanbul’da buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Lider Eğitimi kapsamında alanında önemli kişilerle söyleşi programı başlattı.

Öğrenciler ilk söyleşilerini Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten ile gerçekleştirdi. “İçimde AVM var” ve son dönemde yazdığı “Fincanımda Cola Var” gibi kitaplarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Sadettin Ökten, kendisini ziyarete gelen Akademi Lise öğrenci ve liderleriyle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLERİ OFİSİNDE AĞIRLADI
Akademi Lise öğrenci ve liderleri,  Prof. Dr. Sadettin Ökten’i İstanbul’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Prof. Dr. Ökten, kendisini ziyaret eden gençlere teşekkür ederek, Akademi Lise çalışmalarında başarılar diledi. 

MEDENİYET TASAVVURU, KÜLTÜR VE ŞİİR
Prof. Dr. Ökten söyleşide medeniyet tasavvuru, kültür ve şiir üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine has tarzıyla sohbeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ökten, gençlerden gelen sorulara da yanıt verdi. 

ÖKTEN’E ANLAMLI HEDİYE
Söyleşinin sonunda Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten’e günün anısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan olan ve Kocaeli Tarihi’ni konu alan Kocaeli Albümü’nü hediye etti. Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Ökten’in yanında ayrılmadan, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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