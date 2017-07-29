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Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

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Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri, yaz okulu kapsamında Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Edirne ve Bursa'yı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrencileri, yaz okulu kapsamında Osmanlı Devletine başkentlik yapmış olan Edirne ve Bursa'yı ziyaret etti.

Akademi Lise Öğrencileri, ilk olarak Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'yı ziyaret etti. Aynı zamanda şehzadeler şehri olarak bilinen kenti adım adım gezen Akademi Lise öğrencileri, Ulu Çınar, Ulu Camii, Yeşil Camii ile Emir Sultan Türbesi ve Camii'nin yanı sıra, Osman, Orhan Gazi ve Çelebi Sultan Mehmet Türbeleri, Üftade Hz. Türbesi, Süleyman Çelebi Türbesi ve Hacivat - Karagöz Müzesi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesi kültür gezisine İstanbul'un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan Edirne'yi de dahil etti. Akademi Lise öğrencileri Bursa'nın ardından bu tarihi kenti görme ve gezme fırsatı buldu.

Kenti adım adım gezen öğrenciler, Eski Camii, Beyazıt Şifanesi, Tunca nehrinin yanında bulunan Saray Bahçesi ve köprüsü ile kapı kalıntılarını gezdi. Edirne Gezisinin şüphesiz en önemli anı ise Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camii oldu. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Selimiye Camii herkesi olduğu gibi Akademi Lise öğrencilerini de oldukça etkiledi. Öğrenciler, teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan Camii ve Külliyeyi hayran kaldı.

Akademi Lise öğrencileri kendilerine Bursa ve Edirne'yi görme fırsatı veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na teşekkür etti. Öğrenciler, gezi sayesinde, tarihi iki kentin en önemli kültür alanlarını gördüklerini kaydetti.

Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

Akademi Lise öğrencileri Bursa ve Edirne’yi ziyaret etti

Kaynak: Haber Kaynağı
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