Akademi Lise’de omuz omuza futbol turnuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise öğrencileri için “Omuz Omuza Futbol Turnuvası” düzenledi.

Turnuva çerçevesindeki maçlar ise başladı. Fair Play ruhunun hâkim olduğu turnuvada Akademi Lise öğrencileri sporun birleştirici gücüyle kardeşliklerini adeta taçlandırıyor.

İZMİT AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİ KATILIYOR

Turnuvaya İzmit Akademi Lise öğrencileri katılıyor. Toplam 15 takımın katıldığı turnuvada her takım 8 öğrenciden oluşuyor. Turnuvayı anlamlı kılan ise öğrenciler tarafından hazırlanan pankartlardaki mesajlar oluşturuyor. Zira her takım maça çıkmadan önce üzerlerinde “Dostluk, her iki vücutta müşterek bir ruha benzer’’, ‘’İki şey gitmeden değerini bil; sağlık ve gençlik” ve “Azmin imanla başladığı yerde, selamet başlar” yazan pankartlarla mesaj veriyor.

ANLAMLI MESAJA ANLAMLI ÖDÜL

Omuz Omuza kardeşliğin ön planda olduğu turnuvanın ödül töreni 10 Nisan Salı günü Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilecek. Burada aynı zamanda en çok beğeni alan soysal mesajın sahibi olan takıma büyük ödül verilecek. Bunun yanı sıra turnuvada yardımseverliği vurgulamak için en çok asist(gol pası) yapan öğrenciye de ödül verilecek.