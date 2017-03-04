Akademi Lise’de YGS denemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Lise’de üniversite sınavı heyecanı yaşanıyor.

12 Mart tarihinde yapılacak Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı’na Akademi Lise’nin 300 öğrencisi de katılacak. Akademi Lise, bir anlamda gençlerin kaderini belirleyecek sınav öncesinde öğrencilerini kampa aldı. Bu kapsamda Akademi Liseliler her gün deneme sınavlarına giriyor.

SINAVA BİR HAFTA KALA

Akademi Lise’deki deneme sınavları YGS sınavına yaklaşık bir hafta kala daha da yoğunlaştı. Yapılan deneme sınavları ise kısa bir süre sonra sınava girecek olan öğrenciler için bilgilerini ölçmelerinin yanı sıra sınav kaygı ve stresinin düşürülmesi için de önem taşıyor. Öğrenciler bir yandan eksikliklerini görürken, diğer yandan da sınav pratiğine kavuşmuş oluyor. Yetkililer, öğrencilerin deneme sınavlarında elde ettikleri sonuçların sevindirici olduğunu da belirttiler.