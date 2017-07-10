Akademi Lise’nin yaz dönemi dersleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Akademi Lise’de kısa süre sonra başlayacak olan Yaz Okulu dönemi masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim projelerindeki hizmetlerini yaz döneminde büyük bir titizlikle yürütüyor. Dönem içinde ilkokuldan, liseye hatta üniversite öğrencilerine kadar geniş bir yelpazede kurumlarıyla ücretsiz eğitim veren Büyükşehir, yaz döneminde bu çabasının peşini bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri ve Akademi Lise, yaz döneminde çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bilgievlerindeki yaz dönemi kursları tüm hızıyla sürüyor. Lise öğrencilerinin derslerine yardım eden ve onları üniversiteye hazırlayan Akademi Lise de yaz dönemi için kolları sıvadı. Akademi Lise’deki yaz dönemi dersleri başladı. Bu önemli dönem için Akademi Lise eğitmenleri geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

İzmit Akademi Lise’de gerçekleştirilen ve yaz okulu döneminin masaya yatırıldığı toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir ile Akademi Lise eğitmenleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet çıtası ve bu kapsamdaki hizmet ordusu her geçen gün büyüyerek güçleniyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde insana dokunan ve geleceğimizi tesis edecek gençlerimizi iyi yetiştiren bir hizmet ordusu var” dedi. Bu çerçevede Bilgievleri, Uluslararası Öğrenciler Birimi ve Akademi Lise’ye değinen Bilgi, “Bunlar tamamen gençliğimizin, insan kalitemizin yükselmesi için atılan adımlardır. Biz bu çalışmaları yaparken, öz değerlerimizi Kılavuz Gençlik Projesi içinde yürütüyoruz. İnanışımızın bize yol haritası olan kaynaklarla yürüyoruz. Proje, gençlerimizi kendi tarihi ile medeniyetiyle barışık, peygamberini bilen, topluma fayda üreten bilgili donanımlı, ahlaklı ve bu bilgiyi hayata hikmetleriyle geçirmek amacıyla kuruldu” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Karamürsel, İzmit ve Gebze’de yürütülecek Akademi Lise yaz dönemi ele alındı. Bu bölümde Akademi Lise eğitmenleri programla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu dönemde gençler, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise Yaz Okulu’nda birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Yaz Okulu’nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra veliler için de veli programları yapılacak. Spor Faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, spor ve bisiklet turları düzenlenecek. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılacak. Sanat Atölyesi, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk Süsleme Sanatlarını tanıtacak. Yine bu dönemde üniversite kapısına gelen gençler için üniversite tanıtım gezileri düzenlenecek. Ayrıca şehir içi ve dışına çeşitli kültür gezileri gerçekleştirilecek. Ney ve gitar ise müzik eğitimlerinin içinde yer alacak. Kitap okumaları da Yaz Okulları’nın ağırlıklı faaliyetleri arasında yer alacak. Bu kapsamda gençlere siyer, tarih, edebiyat ve medeniyet okumaları yaptırılacak.