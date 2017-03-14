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Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başlıyor

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Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başlıyor

KAYITLAR BAŞLADI

Akademi Üniversite’nin bahar dönemi kayıtları ise başladı. Bu dönem derslere katılmak isteyen üniversite öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

AKADEMİLERDEKİ DERSLER

Dersler, Tarih ve Medeniyet, Dil, İslami ilimler ve İktisadi İlimler Akademilerindeki alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

TARİH VE MEDENİYET AKADEMİSİ

Akademi Üniversite Tarih ve Medeniyet Akademisi’ndeki bahar dönemi derslerinde; Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit “Türkiye’de Modernleşme”, Sakarya  Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Haluk Selvi, “Yakın Dönem Tarih Okumaları,”  Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şirin “Osmanlı Tarihi Nasıl Okunur, Nasıl Yazılır”, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik “Türk Tarihi İncelemeleri” ve Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Halil Peçe de “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi” ve “Osmanlı’dan Cumhuriyete Aydınlar” konulu derslere girecek.

DİL AKADEMİSİ

Dil Akademisi’nde İleri Düzey Farsça, Türkçe, Arapça Başlangıç, Arapça İleri Seviye, İngilizce Başlangıç ve İngilizce İleri Seviye Dersleri verilecek. Farsça İleri Düzey Derslerine Şefaattin Deniz, Türkçe Derslerine Shafa Hajiyeva,  Arapça Başlangıç ve Arapça İleri Seviye derslerini Mahmut El Mısri girecek.

İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ

İslami Akademisi’nde de bu dönem dersler devam edecek. “İslami Bilim Tarihi” derslerini Abdülkadir Coşkun, “Siyer-i Nebi” derslerini Servet Yalçın verecek.

İKTİSADİ İLİMLER AKADEMİSİ

İktisadi İlimler Akademisi’nde ise “Ekonomide Analiz” dersleri Mustafa Mert Alabaş, “Göstergelerle İktisat” dersi de Mustafa Kenan tarafından verilecek.

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