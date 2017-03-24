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Akademi Üniversite’de Siyer-i Nebi derslerine ilgi

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Akademi Üniversite’de Siyer-i Nebi derslerine ilgi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite’deki İslami İlimler Akademisi’nde bahar dönemi dersleri başladı.

Dönemin ilk dersini “Siyer-i Nebi” konusu ile Servet Yalçın verdi. Yalçın, “Siyer-i Nebi’de asıl olan Peygamber Efendimizin hayatının yorumlanmasıdır. Verdiği mesajları anlamak ve bu mesajları hayatımıza tatbik etmektir” dedi.

HAYATINI ÖRNEK ALMALIYIZ

“Siyer-i Nebi” konulu ders Akademinin diğer derslerinde olduğu gibi Umuttepe Cami Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Servet Yalçın ilgiyle izlenen dersinde Yüce Allah’ın Ahzap Suresi’nde “Andolsun ki; sizin için Rasulullah'ta güzel bir örnek vardır” sözünü hatırlattı. Hz. Peygamberin hayatın her alanında hiç boşluk bırakmadan, bir baba, evlat, aile reisi, ordu komutanı ve eş olarak yaşadığını anlatan Yalçın, “Bu nedenle onun hayatını yorumlamak ve onu yaşamak biz insanlar için önemli. Çünkü Yüce Allah, peygamber efendimize ‘Şüphesiz sen en güzel ahlak üzerisin’ diyor.

İLK SIRADA AHLAK VAR

Servet Yalçın, peygamber efendimizin hayatının yorumlandığı derste ayrıca İslamiyet’te ilim alma konusunda sınır konmadığına dikkat çekti. Peygamberimize hicret zamanında bir müşrik tarafından kılavuzluk edildiğini hatırlatan Yalçın, “Peygamberimiz bu kişiye sen müşriksin dememiş. Bu da bize ilim konusunda sınır konmadığını gösteriyor. Ancak hayat tarzı itibariyle peygamberimizin hayatı bize örnek gösteriliyor. İtikat, ibadet muamelat ve ahlak bizim dinimizin hepsini içine alır. Peygamberimize bunların verilişin sırasının başında ise ahlak gelir” dedi. Yalçın, Peygamber Efendimizin hayatının örnek olduğunu tekrarlayarak, “Peygamberimizin hayatı Kuran’dır. Yaşam tarzı itibariyle rol modeldir. İşte Siyer-i Nebi budur” dedi.

İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ’NDE DÖNEM DERSLERİ

İslami Akademisi’nde bu dönem Servet Yalçın’ın verdiği “Siyer-i Nebi” dersleri 7 hafta boyunca devam edecek. Bunun yanı sıra İslami ilimler Akademisi’nde “İslami Bilim Tarihi” dersini Abdülkadir Coşkun, “Anadolu Müslümanlığı” dersini Ali Bektaş ve “Ruhun Yolculuğu: İlim- Hikmet –Marifet” dersini ise Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harmancı verecek.

 

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