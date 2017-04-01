  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 7 °C

Akademi Üniversite’de Yakınçağ Türk tarihi ele alındı

»
Akademi Üniversite’de Yakınçağ Türk tarihi ele alındı
Tarih ve Medeniyet Akademisi’nde Türkiye’nin yakın çağ tarihi masaya yatırıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Üniversite Tarih ve Medeniyet Akademisi’nde, Türkiye’nin yakın çağ tarihi masaya yatırıldı. Prof. Dr. Haluk Selvi tarafından verilen “Yakınçağ Tarih Okumaları” başlığındaki derse tarih öğrencilerinin yanı sıra mimarlık ve basın yayın eğitimi gören öğrenciler de ilgi gösterdi. Prof. Dr. Selvi, derste Sultan Abdülhamit ve İttihat Terakki Cemiyeti ile ilgili geniş bilgi aktardı. Prof. Dr. Selvi derste, Sultan Abdülhamit ve buna bağlı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili geniş bilgi aktardı. İttihat ve Terakki dönemini Türkiye Cumhuriyet tarihinin temeli olarak ifade eden Prof. Selvi, “Bu dönemi iyi anlamazsak ondan sonra gelen Cumhuriyet tarihini ve beraberindeki inkılapları anlayamayız. Çünkü bu dönemden bahsederken Cumhuriyetin kurucu kadrosundan da bahsediyoruz” dedi.

Sultan Abdülhamit dönemi olmak üzere birçok tarihi meselede belgelerden yola çıkmak gerektiği belirten Prof. Haluk Selvi, bu çerçevede yapılan yanlışlara değindi. Anılardan yola çıkmanın sakıncalarına dikkat çeken Prof. Selvi, “Yakın tarihe yönelik araştırma yaparken anıları en sona bırakmalıyız. Çünkü anılar güvenilirliği en zayıf kaynaklardır. Çünkü kişi olayları kendi merkezinden görür. İttihat ve Terakki dönemi ile Sultan Abdülhamit dönemini çıkmaz hale getiren de bu anılardır. Arşivlerden binlerce belge bulup Sultan Abdülhamit’in istibdatçı ya da büyük bir padişah olduğunu bulur ve bunu inşa edebilirsiniz. Ama gerçek entelektüel manada tarihçilik, bunların hepsini toplayıp bir hakim gibi davranmadan, sağlık bir neticeye ulaşmaktır” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Üniversitesi'nde medya konferansı29 Mart 2017 Çarşamba 11:20
  • YGS sınav kağıtları ÖSYM tarafından erişime açıldı29 Mart 2017 Çarşamba 10:56
  • Kartepe’ye yeni bir okul28 Mart 2017 Salı 22:42
  • YGS sonuçları açıklandı28 Mart 2017 Salı 17:23
  • Liseli projeciler GTÜ’ de yarışıyor28 Mart 2017 Salı 11:45
  • KPSS'ye girecekler dikkat!28 Mart 2017 Salı 10:54
  • İzmit'te arıcılık kursu başvuruları başladı28 Mart 2017 Salı 10:10
  • Eski Ulus Pazarı alanına 24 derslikli okul25 Mart 2017 Cumartesi 21:28
  • Sektörle buluşturan proje 25 Mart 2017 Cumartesi 14:49
  • KOÜ sınav takviminde referandum değişiklikleri 25 Mart 2017 Cumartesi 10:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti