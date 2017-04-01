Akademi Üniversite’de Yakınçağ Türk tarihi ele alındı

Tarih ve Medeniyet Akademisi’nde Türkiye’nin yakın çağ tarihi masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Akademi Üniversite Tarih ve Medeniyet Akademisi’nde, Türkiye’nin yakın çağ tarihi masaya yatırıldı. Prof. Dr. Haluk Selvi tarafından verilen “Yakınçağ Tarih Okumaları” başlığındaki derse tarih öğrencilerinin yanı sıra mimarlık ve basın yayın eğitimi gören öğrenciler de ilgi gösterdi. Prof. Dr. Selvi, derste Sultan Abdülhamit ve İttihat Terakki Cemiyeti ile ilgili geniş bilgi aktardı. Prof. Dr. Selvi derste, Sultan Abdülhamit ve buna bağlı olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili geniş bilgi aktardı. İttihat ve Terakki dönemini Türkiye Cumhuriyet tarihinin temeli olarak ifade eden Prof. Selvi, “Bu dönemi iyi anlamazsak ondan sonra gelen Cumhuriyet tarihini ve beraberindeki inkılapları anlayamayız. Çünkü bu dönemden bahsederken Cumhuriyetin kurucu kadrosundan da bahsediyoruz” dedi.

Sultan Abdülhamit dönemi olmak üzere birçok tarihi meselede belgelerden yola çıkmak gerektiği belirten Prof. Haluk Selvi, bu çerçevede yapılan yanlışlara değindi. Anılardan yola çıkmanın sakıncalarına dikkat çeken Prof. Selvi, “Yakın tarihe yönelik araştırma yaparken anıları en sona bırakmalıyız. Çünkü anılar güvenilirliği en zayıf kaynaklardır. Çünkü kişi olayları kendi merkezinden görür. İttihat ve Terakki dönemi ile Sultan Abdülhamit dönemini çıkmaz hale getiren de bu anılardır. Arşivlerden binlerce belge bulup Sultan Abdülhamit’in istibdatçı ya da büyük bir padişah olduğunu bulur ve bunu inşa edebilirsiniz. Ama gerçek entelektüel manada tarihçilik, bunların hepsini toplayıp bir hakim gibi davranmadan, sağlık bir neticeye ulaşmaktır” şeklinde konuştu.