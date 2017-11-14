Akademi Üniversite’de yeni dönem başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akademi Üniversite’de yeni eğitim dönemi başlıyor. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ile 5 yılı geride bırakan Akademi Üniversite, yeni dönemde de birbirinden değerli akademisyen ve eğitimciyi üniversiteli gençlerle bir araya getirecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞERENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Üniversitede aldıkları eğitimle yetinmeyip kendilerini ilgili oldukları alanlarda daha fazla geliştirmek ve geleceğe daha nitelikli bir birey olarak hazırlanmak isteyen üniversite öğrencileri için Akademi Üniversite’de yeni dönemde verilecek olan seminerler önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca eğitimlerin tamamen ücretsiz olması ve de katılımcılara sertifika verilecek olması büyük bir kazanım sağlıyor.

EĞİTİM VERİLECEK ALANLAR

Gençlerin özellikle akademik yönden zenginleşmesine katkı vermeyi amaçlayan Akademi Üniversite yeni dönemde; Hukuk, Siyaset, İslami ilimler, kişisel gelişim, Yeni medya, iktisat, Tarih, Medeniyet ve yabancı diller alanlarında eğitim vermeye devam edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 KASIM

Akademi üniversite bünyesinde verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen üniversiteli öğrenciler 25 Kasım 2017 tarihine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresinden kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.