Akademi’de derbi Gölcük’te, Kocaelispor ise Zonguldak’ta
Bölgesel Gelişim Ligi’nde yarın U15 ve U16 kategorilerinde ikinci hafta heyecanı yaşanacak.
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Derbi maçta Gölcükspor ile Kocaeli Birlik Metin Uzuner Stadı’nda karşılaşacak. Kocaelispor ise Zonguldak Kömür deplasmanında mücadele edecek. Darıca G.B de evinde Sultanbeyli Belediye ile kozlarını paylaşacak. U15 maçları saat 12.00, U16 maçları ise saat 14.00’de başlayacak. İlk hafta Kocaelispor ile Birlikspor kazanmış, Darıca G.B ile Gölcük kaybetmişti.
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Etiketler : Gölcükspor, Kocaeli Birlik
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