Akademi’de Kocaelispor rüzgarı

Pazar günü ise U17 ve U19 maçları oynandı. Gölcük Metin Uzuner Stadı’nda Gölcükspor ile Kocaelispor’u karşı karşıya getiren U17 maçından farklı sonuç çıktı. Yeşil-Siyahlı takım 8.dakikada Feridun, 9.dakikada Oğuzhan Dönmez ile 2-0 öne geçti. 31’de Oğuzhan farkı üçe çıkarttı. Devre böyle bitti.

OĞUZHAN DÖNMEZ’DEN 3 GOL

İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip 59’da yine Oğuzhan ile 4-0’ı buldu. Maçın 71.dakikasında Tayfun’un Gölcükspor adına kaybettiği gol maçın skorunu belirledi. Yusuf Yazıcı yönetimindeki Kocaelispor U17 açılışı 4-1’lik galibiyetle yapmış oldu. 3 gol atan Oğuzhan Dönmez ilk hafta yıldızlaştı. Yeşil-Siyahlı ekip ilk haftanın lideri oldu. İki takımın U19 maçı ise kıyasına geçti. Kocaelispor 50. dakikada Süleyman Yıldırım’ın golüyle 1-0 kazandı.

BİRİNİ DARICA, BİRİNİ BİRLİK KAZANDI

Akademi Ligi 2. Bölgedeki diğer iki takımımız Darıca G.B ile Kocaeli Birlik’i Darıca Nene Hatun Stadı’nda karşı karşıya getiren derbilerin ilkinde U17’ler kapıştı. Baran ve Sabri’nin golleriyle Fahri Denli yönetimindeki Birlik 2-0 kazandı. Gollerin ikisi de maçın başında geldi. U19 maçında ise sevinen 2-1’lik sonuçla ev sahibi takım oldu.