Akademi’de Kocaelispor bir galip, bir mağlup

Açılış haftasında derbi heyecanı vardı. Vinsan Stadı’ndaki ilk maçta Kocaelispor U15, kentlisine farklı üstünlük sağladı. Volkan ve Eren ile ilk yarıyı 2-0 önde geçen Yeşil-Siyahlılar Furkan ile perdeyi kapattı. U16 maçı büyük çekişmeye sahne aldı. Gölcükspor oyunun hemen başında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Kocaelispor bu hafta Zonguldak Kömür ile karşılaşacak.

KOCAELİ BİRLİK 2’DE 2 YAPTI

Akademi Ligine Kocaeli Birlik lige fırtına gibi başladı. Esentepe Stadı’ndaki ilk derbi maçı U15’ler arasındaydı. Kırmızı-Beyazlılar Darıca G.B’ye 4-2 üstünlük sağladı. Ardından U16’lar sahaya çıktı. Ekin Tokoğlu yönetimindeki Birlikspor, 2-0 geriyi düştüğü maçı çevirdi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kocaeli Birlik bu hafta diğer kentlisi Gölcükspor ile karşılaşacak. Darıca G.B ise Sultanbeyli Belediye ile oynayacak.

Mert Güvenaltın