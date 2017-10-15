Akademi’de Kocaelispor bir galip, bir mağlup
Gençlik Geliştirme Akademi Ligi heyecanı dün U15 ve U16 kategorisine dahil maçlarla başladı.
Açılış haftasında derbi heyecanı vardı. Vinsan Stadı’ndaki ilk maçta Kocaelispor U15, kentlisine farklı üstünlük sağladı. Volkan ve Eren ile ilk yarıyı 2-0 önde geçen Yeşil-Siyahlılar Furkan ile perdeyi kapattı. U16 maçı büyük çekişmeye sahne aldı. Gölcükspor oyunun hemen başında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Kocaelispor bu hafta Zonguldak Kömür ile karşılaşacak.
KOCAELİ BİRLİK 2’DE 2 YAPTI
Akademi Ligine Kocaeli Birlik lige fırtına gibi başladı. Esentepe Stadı’ndaki ilk derbi maçı U15’ler arasındaydı. Kırmızı-Beyazlılar Darıca G.B’ye 4-2 üstünlük sağladı. Ardından U16’lar sahaya çıktı. Ekin Tokoğlu yönetimindeki Birlikspor, 2-0 geriyi düştüğü maçı çevirdi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kocaeli Birlik bu hafta diğer kentlisi Gölcükspor ile karşılaşacak. Darıca G.B ise Sultanbeyli Belediye ile oynayacak.
Mert Güvenaltın
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