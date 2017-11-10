Akademi’de sıkı maç: Kocaelispor-Sakaryaspor

U15’te 4’te 4 ile lider olan Kocaelispor, 2 puan gerisindeki takipçisi Sakaryaspor ile zorlu bir randevuya çıkacak. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 11.00’de başlayacak. Sosyal medyada örgütlenen çok sayıda taraftarın bu maçı izleyeceği belirtildi. Yeşil-Siyahlı ekibin U16 takımı ise saat 13.00’de sahaya çıkacak. Diğer temsilcilerimiz Birlikspor-Sultanbeyli, Gölcük-Tuzla, Darıca G.B Zonguldak Kömür’ü ağırlayacak. Bu maçlar 12.00 ve 14.00’de başlayacak.