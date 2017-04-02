Akademili anneler geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgievleri, çocukların yanı sıra annelere verdiği eğitimi sürdürüyor.

Anne Okulu ile anneleri eğitim içine alan Bilgievleri söz konusu oluşumu bir adım öteye götürerek Anne Akademisi’ne imza attı. Anne Okulu’ndan başarı ile mezun olan anneler, yaklaşık 6 haftalık uzmanlar gözetiminde bir eğitime alındı. Gelişim Dönemi Özellikleri, Etkili İletişim, Öğrenme Psikolojisi, Ergenlik Dönemi ve Madde Bağımlılığı konularında eğitim alan anneler aldıkları söz konusu eğitimden sınava girdi.

AKADEMİLİ ANNELER GELİYOR

Marina Anne Bilgievi’nde gerçekleştirilen sınava, İzmit bölgesi Bilgievleri’nden 47 anne katıldı. Zorlu bir maratonu tamamlayan anneler Akademili olmak için sınavda ter döktü. Annelere sınavda, aldıkları 6 haftalık eğitim çerçevesinde toplam 30 soru yöneltildi. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde Bilgievlerinden ilan edilecek. Sınavda başarılı olan Anne Okulu mezunu anneler bir üst seviye olan Anne Akademisi’ne geçmeye hak kazanacak.

ÇOCUĞUMU YENİDEN KAZANDIM

Anne Akademisi adayı veliler, sınavın ardından duygularını dile getirdi. Anne Akademisi sınavına giren Mehtap Yılmaz, Anne Okulu ve Anne Akademisi’nde aldığı eğitimin, çocuğu ile yaşadığı problemlerin çözümde büyük faydası olduğunu söyledi. “Bu eğitimleri almadan önce, çocuğum yanlış yaptığında ceza veriyordum ve bunun doğru olduğunu düşünüyordum. Ancak buradaki eğitimin ardından gördüm ki; ceza vermek benim çocuğumun kişiliğine son derece ters. Daha sakin bir süreç yaşamaya başladık. Çocuğumu yeniden kazandığımı düşünüyorum” dedi.

BEN YERİNE BİZ DİLİNİ ÖĞRENDİM

Anne Akademisi Sınavı’na girenler arasında yer alan Burcu Atamer de, Anne Okulu ve Akademisi sayesinde kızlarıyla ilişkisinin olumlu yönde değiştiğini anlattı. Anne Akademisi’ni girmeye hak kazanırsa öğrendiklerini daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydeden Burcu Hanım, “Kızlarımla iletişim kurarken ben dilinin bırakıp biz dilini kullanmaya başladım. Daha önce onlara karşı çok sinirliydim. Ergenlik dönemi ile ilgili aldığım bilgiler doğrultusunda onları anlamaya başladım” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN KARAOSMANOĞLU

Öte yandan sınava giren tüm veliler, önce Anne Okulu ardından Anne Akademisi gibi önemli bir oluşumu hayata geçirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.