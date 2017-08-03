Akar tramvaya bindi

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit tramvay projesine en çok eleştiri getiren isimlerden birisiydi.

CHP’li Akar, saat 10.30’da Yahyakaptan Arastapark önünden Akçaray’a binip, Sekapark’a seyahat etti. Akar, daha sonra da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Akar şunları kaydetti:

"Bir sanayi kenti olarak tramvay konusunda geç kalmamız üzücü. Ancak yapılan bir hizmettir.

Şehir Hastanesi açılacak insanlar oraya nasıl gidecek.Tramvayın yapılmasında en çok emeği geçen benim. Biz yapılmasına karşı değiliz. Türkiye’de en çok vergi ödeyen ikinci iliz. Diğer illerde ulaştırma bakanlığı yapıyor. Biz de belediyenin kaderine terk edildi. Proje doğru güzergâh yanlış. Yoğun yolcu trafiği olan yolun üst tarafına yapılmalıydı. Bütün kenti aşağıya indiriyoruz. En kısa sürede eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Tramvay güzergâhı yeşillendirilebilir."

Ayşegül KALAYCI



