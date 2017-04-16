Akar'dan sandık pozu

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, oyunu Derbent Ortaokulu 1060 numaralı sandıkta kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sabah 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında oyunu Derbent Ortaokulu'nda kullandı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Akar, tercihini yapmadan önce okulda bir süre gezerek nabız yokladı. Daha sonrasında 1060 numaralı sandığın başına giden CHP'li vekil, gerçekleşen seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek seçim zarfını sadığa bıraktı.

Çiğdem ARMAĞAN