Akçakent Belediye Başkanından, İbrahim Karaosmanoğlu'na ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kırşehir Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ve AK Parti Akçakent İlçe Başkanı Necdet Yıldız’ı makamında ağırladı. Karaosmanoğlu görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerinin Akçakent Belediyesi’ne aktarılması konusunda gerekenin yapılacağını ifade etti. Yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının çok önemli olduğunu da söyleyen Karaosmanoğlu, “Büyükşehir olarak Anadolu’nun birçok il ve ilçesine tecrübelerimizle birlikte bilgimizi aktarıyoruz. Kocaeli, ülkemizin bir mozaiğidir. Kocaeli’ye hizmet aynı zamanda Anadolu’ya hizmet demektir” dedi.

Görüşmede gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na bilgi veren Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, daha yaşanabilir bir Akçakent için çalıştıklarını belirtti.

“Görevimiz büyük ve çok mukaddes” vurgusu yapan Karaosmanoğlu da, “Çok çalışacağız, yılmayacağız ve milletimizle birlikte üreteceğiz” ifadelerini sarf etti. Karaosmanoğlu ayrıca, “Hedefimiz hep ileri, daima ileridir. Kentlerimiz ve insanımız için büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak ülkemize ve yaşadığımız kentlere büyük sorumluğumuz var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetlerin kentin her noktasına eşit bir şekilde ulaşması için çalıştıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Yeri geldi çizmelerimizi giydik, çiftçimizle tarlaya girdik. Toprağı biçtik, ekin ektik. Yeri geldi bir köy kahvehanesinde köylümüzle çay içip hasbıhal ettik. Yeri geldi kapı kapı dolaştık. Dert dinledik, derman olduk. Yeri geldi alt yapı için kanallarda inceleme yaptık. İşte bizim siyasette ki anlayışımız tam da budur yani hizmet odaklıdır. Tek amacımız kentlerimizin ve ülkemizin gelişmesidir” diyerek sözlerini tamamladı.