Akçakoca Bey anıldı

Kocaeli Yerel Kültür Platformu tarafından düzenlenen anma programına katılan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “14. yüzyılın ikinci çeyreğinde Kandıra’yı fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi başta olmak üzere Kandıra ve çevresinin fethedilmesinde görev alan Akçakoca Bey, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. Başkan Köken, ilçe değerlerine sahip çıkan proje ve çalışmalarla vatandaşlara yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini söyledi.