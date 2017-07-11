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Akçakoca Mahallesi’ne kültür evi

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Akçakoca Mahallesi’ne kültür evi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Akçakoca Mahallesi’nde Kültür Evi inşa edecek. 

Akçakoca Mahallesi’nde bulunan ve tescilli olmayan harabe halindeki Pakize Tarı evinin bulunduğu alana yeni bir kültür evi yapılacak. Parseldeki yapı yıkılarak yerine üç katlı bir bina inşa edilecek.
Büyükşehir Belediyesi yapının kültür evinin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale gerçekleştirdi. İhale salonunda düzenlenen oturuma 4 firma teklif verdi. En düşük teklifi 431 bin 954 TL ile Bilçelik İnşaat verirken, en yüksek teklif 734 bin TL ile Erdoğan Yatırım İnşaat’tan geldi.

Yapının 120 metrekare genişliğindeki zemin katında kütüphane derslik ve teras olacak. 127 metrekarelik ikinci katta ise 3 derslik ve ney odası bulunacak. Aynı metrekareye sahip üçüncü katta da sergi alanı, hat dersliği, tespit dersliği ve ebru dersliği oluşturulacak. Yapının toplam alanı 374 metrekare olacak.

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