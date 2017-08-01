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Akçakoca’da istişare

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Akçakoca’da istişare
İzmit Belediyesi’nin bugün yapılan aylık meclis toplantısı öncesi Ak Partili üyeler grup toplantısını Akçakoca’daki tarihi Yeşil Konak’ta yaptılar.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığındaki toplantıya Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve Ak Partili İzmit Belediye meclis üyeleri katıldı.

KIRMIZI OTOBÜSLE

İzmit Belediyesi tarafından restore edilen tarihi konaktaki grup toplantısında dünkü meclis toplantısının gündem maddeleri tek tek görüşüldü. İzmit Belediye Meclisi’nde 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Grup toplantısının ardından Başkan Doğan ve beraberindekiler Akçakoca bölgesindeki tarihi yerleri gezdiler. İzmit Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek ve özel olarak tasarlanan kırmızı otobüs ile Tarih Koridoru’nu gezen meclis üyeleri projeye hayran kaldı.

GURURLUYUZ VE MUTLUYUZ

Başkan Doğan’ın göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarına başladığı ve şehir turizmine önemli katkı sağlayacak Tarih Koridoru Projesi’nin her noktasını gezen meclis üyeleri, proje sayesinde şehrin tarihinin yeniden canlandığını belirttiler. Projede gelinen noktanın kendisine gururu, mutluluğu bir arada yaşattığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “Şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış belki de tarihi en zengin yerlerden biri. Ama ne yazık ki geçmiş dönemlerde değil tarihi canlandırmak mevcutlar dahi yok olmaya mahkûm edilmiş. Çok şükür ki göreve geldiğimiz 2009 yılında başladığımız çalışmalarımızla şehrimizin sahip olduğu o zengin tarih tekrar gün yüzüne çıktı.  Çok emek harcadık, zaman zaman büyük mücadeleler verdik ama sonuç çok güzel oldu.  Tarih Koridoru Projemizi bugün ilçe başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte gezdik. 

KIRMIZI OTOBÜSLER ÜCRETSİZ GEZDİRECEK

İzmitli vatandaşlarımızın da çalışmalarımızı görmelerini ve tarihlerini öğrenmelerini istiyoruz. Bu kapsamda kırmızı otobüsümüzü hazırladık. Önümüzdeki günlerde belirlenen saatlerde ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Artık gelen misafirlerimiz turlarının sonunda Kültür Tepesi’nin tarihinde ve eşsiz manzarasında yemeklerini yiyip, çaylarını yudumlayabilecekler” dedi.   

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