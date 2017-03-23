Akçaray görücüye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte raylı taşıma dönemini başlatacak olan Akçaray Tramvay Projesi’nde önemli bir adım daha atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte raylı taşıma dönemini başlatacak olan Akçaray tramvay projesinde test sürüşü başarıyla tamamlandı. Terminal alanındaki merkezde tramvay aracının kaptan koltuğuna oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı)’na kadar tramvay aracını kendisi kullandı. Yol boyunca vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çektikleri ve el sallayarak test sürüşüne destek verdikleri yolculukta konuşan Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Yüzde 100 yerli üretim olan tramvay araçlarımızın ilk testini başarıyla yaptık. Kent ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan Akçaray’ın hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

İLK TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Akçaray tramvay projesinde hat imalatları hızla devam ederken, 12 araçtan oluşan tramvay araçlarından ilk üçü teslim alındı. Bursa’da yapılan araçların fabrikadaki testlerinin ardından, ray üzerindeki ilk deneme sürüşü ise Başkan Karaosmanoğlu tarafından yapıldı. Saat 10.00’da Terminal yanındaki tramvay merkezinden başlayan test sürüşünde Başkan Karaosmanoğlu’na Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Mustafa Altay, Doğan Erol, Gökmen Mengüç, Başkan Danışmanı Ömer Polat, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

KAPTAN KOLTUĞUNDA BAŞKAN VAR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Akçaray tramvay projesinin test sürüşü öncesinde Başkan Karaosmanoğlu, eğitimleri devam eden vatman adaylarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği test sürüşünde kaptan koltuğuna oturan Başkan Karaosmanoğlu, yol boyunca aracı kendisi kullandı ve vatandaşları selamladı. Terminal’den Milli İrade Meydanı(Perşembe Pazarı)’na kadar olan güzergah boyunca ise vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.

BAŞKAN: YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Başkan Karaosmanoğlu yol boyunca tramvayın içinde gerekli anonsları yaptı, durak yerlerini bildirdi ve test sürüşünü gerçekleştirdi. Bu projenin Kocaeli’ne ve kent halkına hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Karaosmanoğlu, ‘’İnsanımızın ve kentimizin ulaşımı için çok önemli bir adım. Bizim tramvay aracımız dünyanın en gelişmiş en güzel ürünlerinden birisi ve en önemlisi milli sanayimizin üretimi olması. Yüzde 100 yerli, üretim olan tramvay aracımızda yolculuk ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

BAŞKAN BAKLAVA İKRAM ETTİ

Başkan Karaosmanoğlu ile tramvayın test sürüşünün ilk yolcuları Milli İrade Parkı(Perşembe Pazarı)’ndaki durakta araçtan inerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Antikkapı tarafından hazırlanan baklavaları Başkan Karaosmanoğlu, basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti. Perşembe Pazarı’nda alışverişe gelen vatandaşlar da, bir süre durakta bekleyen tramvay aracını yakından inceleme imkanı buldu.

TRAMVAY ARACININ ÖZELLİKLERİ

Yüzde 100 alçak tabanlı, 5 modüllü çift yönlü tramvay Akçaray tramvay aracı 33 metre uzunluğuna, 2,65 metre genişliğine sahip. 3,3 metre yüksekliğindeki Akçaray tramvay aracı, azami 80 km hıza ulaşabiliyor. Araçta kayar kapı sistemi, sıkışma sensörü, kolay ulaşımlı ikaz butonları, 4 adet tekli 8 adet çiftli olmak üzere 12 adet yolcu kapısı bulunan tramvay aracında modüller arasında geçiş imkanı sağlayan çift duvarlı esnek körük sistemi yer alıyor. Tramvay aracında ayrıca 2 adet yolcu kliması ve 2 adet sürücü kliması bulunuyor.

