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Akçaray görücüye çıktı
Akçaray görücüye çıktı
Kentte raylı toplu taşıma döneminin başladığının önemli ve tarihi bir adımı bugün atıldı.
23 Mart 2017 Perşembe 13:45
İzlenme: 332
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