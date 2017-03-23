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Akçaray görücüye çıktı

Akçaray görücüye çıktı
Kentte raylı toplu taşıma döneminin başladığının önemli ve tarihi bir adımı bugün atıldı.

 

 

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