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Akçaray tramvay çalışmasında raylar arası kaynak çalışması devam ediyor

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Akçaray tramvay çalışmasında raylar arası kaynak çalışması devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Akçaray tramvay çalışmasında raylar arasında kaynak çalışması devam ediyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray tramvay projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje Otogar ile Sekapark arasındaki hatta döşenen 18 metre uzunluğundaki raylar hummalı bir çalışma ile birbirine bağlanıyorlar. Çalışmalar kapsamında 5 kişiden oluşan iki ekip, günde iki rayın 20 adet noktada conta kaynak imalatı yapıyor. Bu zamana kadar tramvay hattının başlangıcı olan Otogar yanı Elzem Sokaktan itibaren Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na kadar bulunan 4 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı. Depo sahası ile birlikte hattın tamamında bulunan toplam bin 994 contanın 894 tanesinde kaynak işlemi bitti. Kaynak işleri Yahya Kaptan’da bulunan makas bölgelerinde ve köprülü kavşağın altında devam ediyor.

Kaynak yapımında kaynak tipi olarak alimünotermit kullanılıyor. Kaynak yapılmadan önce iki kaynak arasında bulunan boşluk ilk önce temizleniyor ve nem yok ediliyor. Daha sonra iki ray arasında 3 santim aralığında bir aralık bırakılarak, oluklu rayın şeklini alacak şekilde özel kalıpla kapatılıyor. Kalıp içinde bulunan maden ısıl işleme tabi tutulup eritilerek, ray ile birleşecek kıvama getiriliyor. Hazır hale getirilen ray için kalıbın üstüne konan potadan kaynak malzemesi akmaya başlıyor ve aradaki boşluk dolduruluyor. İki ray arasındaki boşluk dolunca konulan pota kaldırılıyor ve rayların reaksiyonlarını tamamlaması bekleniyor. Sonrasında soğuyan kaynak bölgesine taşlama uygulaması yapılarak işlem tamamlanıyor. 45 dakika süren bu işlemin sonunda iki ray birbirine bağlanıyor.

Yapılan kaynak çalışmalarının ardından kaynak uygulanan bölgelerde kontrol mühendisleri tarafından ultrasonik test ile kontrol gerçekleştiriliyor ve hata görülen bölgelerde revize yapılıyor. Yapılan her bir kaynak çalışmasına ayrı ayrı numara veren kontrol mühendisleri, böylece kontrolleri daha kolay sağlanıyor.

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