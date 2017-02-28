Akçaray'ın ikinci aracı da raylarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Akçaray Tramvay Projesi" çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bursa'da üretilen tramvay araçlarından ikincisi Elzem Sokak'ta raylara indirildi.

Programa Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tramvay hattı çalışmaları kapsamında aldıkları, 5 modülden oluşan uzunluğu 33 metre ve 294 yolcu kapasitesine sahip olan tramvay aracının 2'sinin Bursa'da yapılan tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra Kocaeli'ye getirildiği bildirdi.

10 ADET ARAÇ GELECEK

Proje kapsamında diğer 10 aracın da haziran ayına kadar getirileceğini belirten Altay, "Bu araçlar Bursa'da imal ediliyor. Test sürüşlerine mart ayında başlayacağız. Terminal alanından Perşembe Pazarı bölgesine kadar test sürüşlerimiz olacak. İnşallah kentimiz için bu araçlar hayırlı olur." ifadelerini kullandı.