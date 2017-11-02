Akçaray’la 3 ayda kaç yolcu taşındı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Tramvay hattında 1 Ağustos 2017’den itibaren günlük ortalama 27 bin yolcu taşınıyor. Akçaray’da günde 28 bin 518 kişiyle en yüksek yolcu taşıma sayısına ulaşıldı. Kocaelililer tarafından sıkça kullanılan Akçaray, hizmete girdiğinden günümüze kadar toplamda 1 milyon 650 bin yolcuya hizmet verdi.

KOCAELİLİLER AKÇARAY’I SEVDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kartlı binişin başladığı Akçaray’da günlük ortalama 27 bin yolcu taşınıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı ise 28 bin 518’i buldu. Bu rakam 1 gündeki en yüksek yolcu taşıma sayısı olarak kaydedildi.

YOĞUN SAATLERDE EK SEFERLER

Akçaray, en yoğun olan saatlerde 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet veriyor. Bu saatlerde 10 araç ile seferler sürdürülüyor. Gün ortasında ise 10 ve 7,5 dakikalık seferler yapılıyor. Böylece vatandaşlar duraklarda çok beklemeden gidecekleri yere konforlu bir şekilde ulaşım sağlıyor. Büyükşehir ekipleri Akçaray’da sıkışıklık yaşanmaması ve Kocaeli halkının daha rahat seyahat edebilmesi için yoğunluk yaşanan saat dilimlerinde ek sefer uygulaması gerçekleştiriyor. Ekipler yoğun saat dilimlerinde ise ek seferler koyarak sürenin 6 dakikaya indirilmesini sağlıyor.

