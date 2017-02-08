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'Akılcı ilaç kullanımı politikalarını destekliyoruz'

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'Akılcı ilaç kullanımı politikalarını destekliyoruz'
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak "Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımı politikalarını destekliyoruz. Ancak tüm çabalara rağmen son 10 yılda ilaç tüketiminin artması, bu konunun yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor" dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Merkez Heyeti ile birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, 2015'teki gibi geçen yıl da kişi başı ilaç tüketiminin 25 kutu olduğunu söyledi.

İlaç tüketim sıralamalarında dikkati çeken değişiklik olmadığını bildiren Çolak, "Sıralamada mide-sindirim ilaçları, astım-KOAH, girip-nezle gibi soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan solunum sistemi ilaçları ve ağrı kesiciler yer almaktadır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığınca "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017" uygulamasının sürdürüldüğüne işaret eden Çolak, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımı politikalarını destekliyoruz. Ancak bakanlığın akılcı ilaç kullanımının teşviki yönündeki tüm çabalarına rağmen son 10 yılda ilaç tüketiminin artması, akılcı ilaç kullanma noktasındaki perspektifin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Akılcı ilaç kullanımının sadece tasarruf politikaları ve ilaç harcamalarının kısılmasına indirgenmesiyle sonuç alınamayacağı anlaşılmalıdır."

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