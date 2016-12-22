Akıncı: “İftiralarla ilgili yargıya başvuracağım”

Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan Öğrenci Konseyi seçimlerinin iptal edilmesinde bağlantısının olduğu ile ilgili iddiaları cevapladı.

Akıncı kendisine atılan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

GÜÇLÜ BİR SES HALİNE GELDİK

-“Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube olarak kurulmuş olduğumuz bir yıl içerisinde ciddi bir sendikacılık örneği ortaya koymaya çalıştık. Ne siyasetin arka bahçesi ne de herhangi bir ideolojinin kör bekçisi olarak hareket ettik. Bizler farklı dünya görüşünde olan arkadaşlar ile birlikte emek ve adalet mücadelesi verdik ve vermekteyiz. Biz başka sendikaların ne düşünüp, ne yaptıklarına odaklanarak veya onları kötüleyerek kendimize prim edinmeye çalışmadık. Bizim için önemli olan bizim neler yaptığımız ve yapacağımızdı. Hamasi söylemler ve karalama kampanyaları ilkeli sendikacılık anlayışına uymamaktadır. Bu kısa süre içerisinde üye sayımızı ikiye katlayıp yetkili sendika haline geldik. Yönetimin şeffaf ve adil hareket etmesine dönük girişimlerimiz oldu. Bizim için önemli olan adil ve hesap verebilir bir anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olmasına bir nebze de olsa katkı sunmaktı. Tek başına kendi hakkını savunamayacak durumdaki iş arkadaşlarımız ile güçlü bir ses haline geldik. Profesyonel çalışma anlayışımız Kocaeli Üniversitesi’nin Türkiye rekoru olan bir promosyon anlaşması imzalamasına neden oldu. Hiçbir şekilde haksız olanın yanında durup, birilerine bir şeylerin peşkeş çekilmesine neden olmadık.

KONSEY SEÇİMİ KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜ

Tabi biz sendikacılık yaparken, sendikal anlamda bir duruş ortaya koyamayan bazı rakip sendika yönetici ve üyeleri fitne, fesat ve iftira kampanyası peşinde koştular. Attıkları bir iftira tutmayınca yüzleri bile kızarmadan başka iftiralarla yollarına devam edebildiler. Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan Öğrenci Konseyi seçimleri siyasetin bilek güreşi haline geldi ve sonunda kan davasına dönüştürüldü. Konsey seçimlerinin iptal edilmesi ile benim aramda bir ilgi kurmaya çalışan bazı bilgiden ve izandan yoksun insanlar, öç alma ve bir şekilde zarar verme içgüdüsü ile harekete geçtiler. Her şeyden önce şunu açıkça söyleyebilirim ki, bu Konsey seçimlerine siyasetin bu denli doğrudan müdahalesi doğru olmamış ve kentte gerilimin yolunu açmıştır. Hakkımda yapılan saldırıların son örneğini, bir sanal basın kurumunda yapılan haber oluşturmaktadır. Sanal alemde paylaşmış olduğum binlerce fotoğraf içerisinden bir kaç tanesi aynı haberde kullanılarak, hakkımda farklı algılar oluşturmaya yönelik ahlak ve insafa sığmayan gayri ciddi ifadeler kullanılmış ve başka bir sendika şube başkanı ile karşılaştırılma yoluna gidilmiştir. Öğrenciler ile gerçekleştirmiş olduğumuz okul gezilerinde ve KYK Yurt ziyaretim esnasında çekilmiş fotoğraflar kullanılarak bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmıştır.

YARGI YOLUNU KULLANACAĞIM

Özel alanda ve kalabalık bir grup içerisinde öğrencilerimle arkadaşça çekilmiş olduğumuz birkaç fotoğraf bir karede yayınlanarak bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sahada söyleyecek sözü ve yapacak işi olmayanların yıllar öncesine ait binlerce fotoğrafımı inceleyerek, hangisini kullanabiliriz diye kafa yordukları net bir şekilde ortadadır. Yönlendirme yoluyla ve kasıtlı yaptırıldığı açık olan, kişisel olarak tanışıklığım olmayan, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz tarafından bu paylaşımların yapılmış olması üzerinde ayrıca durulması gereken bir noktadır. Fetö’ cü bir zihniyet ile her yolu mubah gören bu anlayış saldırgan bir anlayışla hareket etmektedir. Evet, ben öğrencilere sadece bir hoca olarak değil, gerektiğinde bir ağabey, arkadaş gibi yaklaşmaktayım. Ben insanlara karşı samimi ve içten geldiği gibi davranılması gerektiğini savunuyorum. Benim kendimi savunacağım herhangi bir yanlış durumum zaten olmamıştır. Bana iftira atan sözde yayın organı ve haber servisçilerinin, arzu ederlerse kendilerini de kucaklamaya hazır olduğumu bilmelerini isterim. Ayrıca kimlerin üniversitede hangi hesaplar ve hangi siyasilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini de biliyorum. Zamanı geldiği zaman her şey ortaya konacaktır. Hakkımda kirli bir kampanya başlatanlara ve bunu yayınlayanlara dönük yargı yolu kullanılacaktır.”

Ayşegül Kalaycı