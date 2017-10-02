Şahsına ve sendikaya iftira atıldığını söyleyen Doç. Dr. Akıncı, “Makam geçici, iftiranın vebali kalıcıdır” dedi.

Türk Eğitim Sen Kocaeli Şubesi geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaparak üniversite yönetimini ve yetkili sendika Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı ile yönetimini eleştirmişti. Bu eleştirilere konunun muhatabı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı sessiz kalmadı. Türk Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin üzerlerinden pirim kazanmaya çalıştığını söyleyen Akıncı, “Okuduğunu anlamayan ve yaptıklarıyla anılmak yerine diğer insanların üzerinden prim kazanmaya çalışan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube ve üniversite temsilciliği, yapmış oldukları basın açıklamasında üzerimizden kazanım sağlama çalışmalarına devam etmektedir. Biz şimdiye kadar yapmış olduğumuz basın açıklamalarında rakip sendikalar üzerinden, onları karalayarak yol almayı doğru bir yöntem olarak görmedik. Yapmaya çalıştığımız, üyelerimiz ve hatta kurum çalışanlarının tamamının hak ve hukukunu adalet çerçevesinde dillendirmekten öteye gitmemiştir” dedi

ORTAK PAYDADA BULUŞMAK FAYDALI OLACAKTIR

Üniversite yönetimi ile ortak paydada buluşmanın kamu çalışanları açısından yararlı olacağını söyleyen Akıncı, “Diğer sendikaları bir rakip olarak değil de bizimle aynı zeminde hizmet üretmeye çalışan irili ufaklı yapılar olarak görmekteydik. Diğer sendikalar buna uygun politika üretmek bir tarafa bizim iyi niyetimizi suistimal etmeye çalıştılar. Yönetim karşısında üyelerinin hak ve hukukunu korumak, sendikaların en temel görevidir. Yönetim uygulamalarının yanlışlıkları da olabilir. Bu tür durumlarda sendikaların gerekli girişimlerde bulunmaları ve hatta durumun ciddiyetine göre basın açıklaması ile durumu değerlendirmeleri, yönetimin uygulamalarını eleştirmeleri en doğal haklarıdır. Fakat unutulmaması gereken Kamu Sendikacılığında yönetimin de içimizden çıktığı; dolayısıyla konuşularak ortak bir paydada buluşmanın tüm kamu çalışanları açısından daha faydalı olacağıdır. Her basın açıklamalarında Türk Eğitim Sen, icraatlarını anlatmak yerine Sendikamıza atıflarda bulunmakta; fakat söylemlerimizin belli bir derinliğinin olduğunu anlamamaktadır. Birçok basın açıklamasında Türkiye’deki genel sorunlar üzerinde durarak, sistemsel eleştiriler yaptık” diye konuştu.

Ayşegül KALAYCI

