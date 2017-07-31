Akıncı’nın kitabı

Kısa süre içinde ikinci baskısı da yapılan kitapta Türk toplumlarının tarih boyunca kurdukları yönetim sistemleri anlatılıyor. Doç.Dr.Akıncı, bu kitabın bütün gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtacağını söyledi.
Kısa süre içinde ikinci baskısı da yapılan kitapta Türk toplumlarının tarih boyunca kurdukları yönetim sistemleri anlatılıyor. Doç.Dr.Akıncı, bu kitabın bütün gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtacağını söyledi.
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