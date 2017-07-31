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Akıncı’nın kitabı

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Akıncı’nın kitabı
Memur Sen’e bağlı  Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şubesi Başkanı Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı’nın “Türk İslam Sentezinde Tarih ve Kimlik” isimli kitabı Kocaeli Üniversitesi Vakfı (KÜV) tarafından yayınlandı.

Kısa süre içinde ikinci baskısı da yapılan kitapta Türk toplumlarının tarih boyunca kurdukları yönetim sistemleri anlatılıyor. Doç.Dr.Akıncı, bu kitabın bütün gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtacağını söyledi.

 

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