  • BIST 82.352
  • Altın 148,034
  • Dolar 3,8356
  • Euro 4,0738
  • Kocaeli 6 °C

Akkoyun şampiyon

»
Akkoyun şampiyon
Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun’dan bir başarılı daha. Akkoyun Ordu’da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan büyük erkekler güreş şampiyonasında mindere çıktı.

İlk iki tur ve çeyrek finalde Ankaralı rakiplerini yenen Akkoyun yarı finalde Bursalı rakibine üstünlük sağlayıp finalist oldu. Finalde İstanbullu Müren Mutlu ile karşılaşan sporcumuz 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1 kazanarak 97 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 

DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK
97 kiloda Türkiye’nin en başarılı güreşçisi konumunda olan Faruk Akkoyun, önümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak Milli takım kampına katılacak. Başarılı sporcu 10-12 Şubat tarihlerinde İran’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Aynı zamanda yağlı güreşçi olan, Doğu Kışla’da şampiyonluğu bulunan Faruk Akkoyun bu yılki Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri hedeflediğini söyledi. 
 

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilardo İl Birinciliğinde büyük çekişme ve heyecan var19 Ocak 2017 Perşembe 16:41
  • U-15 Ligi Play-Off’ta ilk şampiyon Harb-İş19 Ocak 2017 Perşembe 16:36
  • 4 ay önce kuruldu Türkiye Şampiyon oldu19 Ocak 2017 Perşembe 16:32
  • Yenidoğan’ın umutları tükeniyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:30
  • Kullarspor fark attı:5-119 Ocak 2017 Perşembe 16:28
  • D.Kalespor ikinci yarıya çıkmadı19 Ocak 2017 Perşembe 16:27
  • Esenspor, Kireçocakları’nı da yendi:2-319 Ocak 2017 Perşembe 16:24
  • TEK Spor, 1 puanı son dakikada kurtardı:2-219 Ocak 2017 Perşembe 16:21
  • U-17 Play-Off’ta Demirspor fark attı19 Ocak 2017 Perşembe 16:19
  • U-19’larda Yuvacıkspor ile Güneşspor yenişemedi19 Ocak 2017 Perşembe 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti