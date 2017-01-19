Akkoyun şampiyon

Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun’dan bir başarılı daha. Akkoyun Ordu’da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan büyük erkekler güreş şampiyonasında mindere çıktı.

İlk iki tur ve çeyrek finalde Ankaralı rakiplerini yenen Akkoyun yarı finalde Bursalı rakibine üstünlük sağlayıp finalist oldu. Finalde İstanbullu Müren Mutlu ile karşılaşan sporcumuz 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1 kazanarak 97 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK

97 kiloda Türkiye’nin en başarılı güreşçisi konumunda olan Faruk Akkoyun, önümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak Milli takım kampına katılacak. Başarılı sporcu 10-12 Şubat tarihlerinde İran’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Aynı zamanda yağlı güreşçi olan, Doğu Kışla’da şampiyonluğu bulunan Faruk Akkoyun bu yılki Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri hedeflediğini söyledi.

