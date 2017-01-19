Aklı başında biri bunları yazmış olamaz 

“Bugün öyle bir maç yaşadık ki, inanılmaz saha koşulları, balçık deryası. Bu sahada nasıl organize atak geliştirilebilirdi! Takım oyuncularımı yürekten kutluyorum. Böyle savaşçı oyuncularım olduğu için hepsini ayrı ayrı kutlarım. Bana deseler ki, rakip lig 2’ncisi Kocaelispor’dan iki oyuncu seç takımına kat, inanın kesinlikle kabul etmem! Bilmem anlatabildim mi? Maçın hakemi Volkan Şeker bir takıma ancak bu kadar yardım edebilirdi. Bu kadar ağır futbol oynamaya elverişli olmayan zeminde resmen yeşil siyah giymiş gibi bütün takdir haklarını Kocaelispor lehine kullandı. Yani bir Tekirdağspor’a gol atmadığı kaldı. Kalecimiz Taner’in sektirdiği topu kaleci Taner’i ve savunma oyuncumuzu ittirerek golü attırdı. Maçtan sonra kendisine inanılmaz kötü maç yönettin, emek hırsızlığı yapıyorsunuz. Sizde vicdan, utanma yok mu seni Allah’a havale ediyorum dediğimde hiçbir utanma duygusunu hissetmedim yüzünde! Sözüm ona eğitimci öğretmen Ordulu beyefendi. Kocaelispor maçı kazandı ama yan yollardan kazandı! Türk futbolu adına utandım. Tekirdağ sporumuzun gerçek taraftarlarını kazanıp mutlu bir şekilde evlerine dönmesini isterdim maalesef maçın duraklama bölümünü dahi tam 90’ncı dakikada bitirerek görevini yaptığını taraftarlarımız da gördü. Açıkçası benim takımım böyle bir galibiyet almış olsa utancımdan yerin dibine girerdim. Bir teknik direktör olarak taraftarlarımızın Tekirdağspor un oyuncularını maç sonunda tribünlere çağırması maçın özetiydi. Ne büyük taraftarımız hak etti bu neticeyi, ne yönetim kurulumuz ne de Tekirdagspor’un asil futbolcuları. Bu maç artık geride kaldı. Bizi takip etmeye devam edin, elbet alın teri ve adalet yerini bulacaktır. Ben bu inancı taşıyor saygılar sunarım. Not: Bu ülkede MHK diye bir kurum var mı acaba !!!”

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Tekirdağspor Teknik Direktörü Erhan Arslan’ın sosyal medya hesabındaki bu paylaşımını okuduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Bunları Erhan Hoca yazmış olamaz, birisi hebasına girmiştir veya başka bir durum vardır diye düşündüm. Bazı görüşmeler yaptım, araştırmalarda bulundum, ne yazık ki, paylaşım Erhan Arslan’a aitmiş.

KAFAYI MI YEMİŞ

Yeni nesil bilmez Aslan, Tekirdağ doğumlu olsa da uzun yıllar kentimizde yaşadı, Kocaelispor’a futbolcu ve teknik adam olarak hizmet etti. Bu kentin, Kocaelispor’un yıllarca ekmeğini yedi. Maçı izleyen Tekirdağlıların bile bu açıklamayı okuyunca neden bahsediyor bu adam, kafayı mı yemiş diye düşündüklerinden eminim. Anlatılanların maçla hiç ilgisi yok çünkü. Özellikle ilk yarı Kocaelispor çok üstün oynadı, maçı da bileğinin hakkıyla aldı. Hakem ev sahibi takımın seyircisinden, baskıdan etkilenmeyip delikanlı gibi bir maç yönetti, sonuca en küçük bir etkisi olmadı. Hadi Arslan’ın tüm bunları görmezden gelip yenilgiye kılıf aramak, taraftarına şirin gözükmek için olmadık şeyler söylemesi bir yerde doğaldır.

HADDİNİ AŞMIŞ

Takım çok kötü gidiyor, üstelik taraftar için anlamı büyük bir maçı kaybediyorsun. Topun ağzındasın. Pek çok teknik adam bu durumlarda bahane arar, suçu başka tarafa atar. Arslan da onu yapmış. Tekirdağlılar yedi mi, orasını bilmem, çok da ilgilenmem. Ancak Arslan’ın yıllarca formasını giydiği, ekmeğini yediği Kocaelispor’un galibiyetini yan yollara bağlaması, böylesi ağır bir ithamda bulunması son derece çirkin, yakışıksız. Kocaelispor yönetimi ve taraftarı kendisine mutlaka cevap verecek, haddini bildirecektir. Arslan bu sözleriyle haddini aşmış, açıkçası nankörlük etmiştir. Kendisini şiddetle kınıyorum. Arslan’ın, “Kocaelispor’dan iki oyuncu seç takımına kat deseler inanın kabul etmem” şeklindeki yaklaşımını da komik buldum. Bırakın 11’i, yedekleri, Kocaelispor’da kadroya giremeyen tek bir futbolcu bile acaba onun çalıştırdığı takıma gider mi ?

Başta dedim ya, bu paylaşımı Erhan Arslan’ın yaptığına inanmakta güçlük çektim diye. Ben hala oradayım. Aklı başında birinin bunları yazmış olabileceğine, Erhan Arslan’ın bu kadar ileriye gidebileceğine inanamıyorum. Eğer bunları yazan gerçekten olsa bile, malum Tekirdağ’ın içeceği meşhur, merakını da bilirim; acaba mı demekten kendimi alamıyorum.

Çok güzel haber

Kocaelispor yönetimi devlete olan vergi borcunu yapılandırdıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılyıldız’a olan ödeme için aktardığı kaynağın bir kısmını kullanarak kasım sonu 1 milyon 100 bin TL dolayındaki ilk taksiti yatırmıştı. İkinci taksitin 31 Ocak’ta yatırılması gerekiyordu ve yasaya göre ilk iki taksit ödemesinin zamanında yapılamaması durumunda yapılandırma iptal oluyordu. Normal giderleri karşılamakta güçlük çeken Kocaelispor yönetimin taksit ödemesi bütçe sağlamaması mümkün değildi. Başkan Bahri Yavuz ile Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Sekapark’taki basın toplantısında ocak taksit ödemesi için yardım kampanyası açılacağını açıklamışlardı. Ocak ayının sonlarına yaklaşmıştık ve kampanyayla ilgili bir duyuru yapılmamıştı.

Merak ve biraz da endişe içerisinde dün Başkan Bahri Yavuz’u bu konuyla ilgili aradığımda müjdeli haberi aldım. Meclis gelen taleplerden olsa gerek taksit ödemesini 4 ay ertelemiş, mayıs sonuna bırakmış. Normal zamanında yani ocak sonunda taksiti yatırmak gerekiyor olsaydı, ciddi bir sıkıntı yaşayabilirdik. 1 milyon 100 bin büyük para çünkü. Toparlamak hiç kolay olmayacaktı. İmdadımıza Meclis yetişti. Ek bir karar çıkartılarak mükelleflere 4 ay zaman verildi. Bu karar Kocaelispor’a ilaç gibi geldi. Düşünenlere, kararın altına imza atanlara teşekkür ediyoruz. Zaman çok hızlı ilerliyor. Mayıs sonuna çok var deyip geçmeyelim. Hazırlıksız yakalanmamak için tedbirli davranalım ve mayıs sonu taksiti için bira önce kampanyayı başlatalım.

Başkan Yavuz dünkü görüşmemizde kısa bir süre içerisinde Büyükakın ile bir araya gelip kampanyanın detaylarını konuşacaklarını söyledi. Şubat başı gibi start verilmeli. Buradan tüm kente, Kocaelisporlulara da şimdiden kampanya için bütçelerini ayarlamaları uyarısında bulunalım. Herkes gücü oranında mutlaka katkısını sağlamalı. Kent büyükleri de kampanyaya destek verecek. İnanıyorum ki, gerekli para zamanında toplanacaktır.

Ankette son durum

Gazetemiz internet sitesinde açtığımız “Yeni stadyuma ne isim verilsin ?” sorusunun yer aldığı anketimizde 4’ncü gün sonu sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Katılım 2500’ün üzerine çıktı. Hodri Meydan oyların yüzde 40’yla önde gidiyor. Kocaelispor taraftar grubunun adını işaret edenlerin sayısı 1000’e ulaştı. İkinci sırada İzmit’in kurtuluş günü olan 28 Haziran geliyor. Bu seçeneğe gelen oy sayısı 694.

Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan 261 oyla üçüncü durumda. Seçeneklere sonradan eklediğimiz 17 Ağustos 150, Kocaelispor tarihine adını efsane futbolcu ve kulübü kapatmaktan kurtaran Başkan olarak yazdıran Orhan Görsen ise 102 oy almış durumda. Yine seçeneklere sonradan ilave ettiğimiz Kocaelispor tarihinin en başarılı dönemlerinin Başkanı Sefa Sirmen’in aldığı oy sayısı 98. Bu isimleri Nikamedia(85), İsmail Kolaylı(78), Mehmet Sadık efe(75), Nihat Erim(46), Müjdat Afşin(43) takip ediyor. Avni Kalkavan 14, İbrahim Küçükörs 6 ve Ferruh Duygu 2 oyla son sıralarda yer alıyor.

Anketimiz bir süre daha internet sitemizde kalacak. Herkesi oy kullanmaya, tercihlerini ortaya koymaya davet ediyorum.



