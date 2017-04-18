Akmeşe ile MAP Kavaklı Cephanelik’te buluşuyor

2.Küme A Grubu’nda sezona çok iddialı başlayan Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya geliyor.

25 puanlı Akmeşespor ile 23 puanlı MAP Kavaklıspor arasındaki maç Cephanelik Stadı’nda 19.15’de başlayacak.

AKMEŞESPOR YENERSE ŞAMPİYON

Geçen yılda 2.Küme’de çok iddialı takım kuran, son haftalardaki müthiş çıkışı 1.Küme’ye yükselmek için yeterli olmayan Akmeşespor, bu sezon hedefine ulaşmaya çok yakın. Bir maçı eksik, rakibinin 2 puan önünde bulunan Akmeşespor, yarın akşamki karşılaşmayı kazanması halinde son iki hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan edecek. Akmeşespor, son iki maçında Sarımeşe ve Derbent ile karşılaşacak. MAP Kavaklıspor ise şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

DERİNCE GB-FATİH NEŞESPOR

C Grubu’nda geçen hafta İzmit GB’yi yenip, ikinci sıraya yükselen Derince GB, bu akşam sahasında grubun zayıf takımlarından Fatih Neşespor ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, Derince Stadı’nda 19.157de başlayacak maçı kazanıp, lider Bağdatspor ile arasındaki puan farkını düşürmek istiyor. A Grubu’nda son haftalarda aldığı puanlarla dikkat çeken Maşukiyespor da, hafta içi mücadelesinde aynı yörenin takımı derbent Esnafspor ile puan mücadelesi yapacak. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de start alacak.