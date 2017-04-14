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Akmeşe, Uzunçiftlik ile oynuyor

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Akmeşe, Uzunçiftlik ile oynuyor
2.Küme A Grubu’nda geçen haftayı bay geçen Akmeşespor, takipçisi MAP. Kavaklıspor’un Maşukiyespor’a kaybetmesiyle de puan farkını korumuştu.

Şimdi bir maçı eksik, rakibinin 2 puan önünde yer alan Akmeşespor, yarın Uzunçiftlikspor ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak.

SARIMEŞE-MAŞUKİYESPOR

C Grubu’nda Play-Off hattının biraz gerisinde kalan 11 puanlı Sarımeşespor ile 8 puanlı Maşukiyespor, kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaşacak. Play-Off hattın ile arasında 3 puan fark olan Sarımeşespor, geçen hafta MAP. Kavaklıspor’u deviren Maşukiyespor karşısında alacağı galibiyetle yarışa ortak olacak. Liderin takipçisi MAP Kavaklıspor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.

 

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