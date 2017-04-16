Akmeşe, Uzunçiftlik’e fark attı:2-5

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan, Müjdat’ın 3 gol attığı maçı 5-2 kazanan Yeşil-Siyahlı ekip, liderliğini devam ettirdi.
SARIMEŞE İLE MAŞUKİYE YENİŞEMEDİ
A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Sarımeşespor, geçen hafta şampiyon adayı MAP Kavaklıspor’u yenip, dikkatleri üzerine çeken Maşukiyespor ile karşılaştı. Arslanbey Stadı’nda oynanan, çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Sarı-Yeşilli ekip, bu beraberlikle puanını 14 yaptı, üçüncü sıraya yükseldi. Liderin takipçisi MAP Kavaklıspor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi.
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