Akmeşe, Uzunçiftlik’e fark attı:2-5

2.Küme A Grubu’nda bir maçı eksik en yakın rakibi MAP Kavaklıspor’un 2 puan önünde yer alan Akmeşespor, dün Uzunçiftlikspor’a konuk oldu.

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan, Müjdat’ın 3 gol attığı maçı 5-2 kazanan Yeşil-Siyahlı ekip, liderliğini devam ettirdi. SARIMEŞE İLE MAŞUKİYE YENİŞEMEDİ A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Sarımeşespor, geçen hafta şampiyon adayı MAP Kavaklıspor’u yenip, dikkatleri üzerine çeken Maşukiyespor ile karşılaştı. Arslanbey Stadı’nda oynanan, çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Sarı-Yeşilli ekip, bu beraberlikle puanını 14 yaptı, üçüncü sıraya yükseldi. Liderin takipçisi MAP Kavaklıspor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi.

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