Akmeşe ve MAP Kavaklı deplasmanda

Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor’un zirvede yalnız kaldığı A Grubu’nda ligin ilk yarısında son hafta maçları oynanıyor.

Hafta içinde oynanan maçta Derbent Esnafspor’u yenen, averajla liderliğe yükselen Akmeşespor, Maşukiyespor deplasmanına çıkıyor. Maçın başlama saati 13.00.

SARIMEŞE-MAP KAVAKLI

A Grubu’nda şampiyonluğun bir diğer adayı MAP Kavaklıspor da, günü Sarımeşe Belediyespor deplasmanında geçirecek. Kadrosunda Süper lig deneyimli oyuncuları bulunduran Kırmızı-Yeşilli ekip, zirveyi Akmeşespor ile paylaşıyor. Grupta Play-Off şansını sürdürmek isteyen Sarımeşespor da, güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Arslanbey Stadı’ndaki maçın başlama saati de 15.15 olarak açıklandı.