Akmeşe’de CHP, “Hayır’ı anlattı

CHP İzmit İlçe Örgütü, referandumla ilgili çalışmalarını hafta sonu Akmeşe’de sürdürdü.

CHP İzmit’in anayasa halk oylaması çalışmalarında kullanacağı “Hayırettin” karakteriyle ilgili tanıtım etkinliğine CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım, il yönetim kurulu üyesi Emre Andız, İlyas Ataç, İzmit İlçe yöneticisi Harun Arıcan, Büyükşehir belediye meclisi üyesi Özcan Özer, İzmit belediye meclisi üyesi Ercan Umutlu, Emrah Efe ile Akmeşe Mahalle Temsilcisi Cavit Ayaz da katıldı.

16 Nisan’a kadar zevk, sefa ve rahatı kendilerine haram eylediklerini aktaran CHP İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya, bütün çabalarının her şeyin ‘hayır’lısı olduğu bir sonuç çıkartmak olduğunu söyledi. Küçükkaya, “Tek adam rejimine Hayır, Meclisin tasfiyesine Hayır, Teslim alınmış yargıya Hayır, Ekonomik krize Hayır, Teröre Hayır, Bölünmeye Hayır diyor, vatandaşın oyunun Hayırdan yana tercih etmesi için canla, başla referandum maddelerini halkımıza anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

