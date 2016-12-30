Akmeşe’de inceleme turu

İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezisi merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Akmeşe ile devam etti.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Meclis üyesi Sabri Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisi yarım gün sürdü. İnceleme gezisinde Atatürk Mahalle Muhtarı Refik Akyüz ile Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Halil İnciel de yer aldı. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekileri Akmeşe’de adım atmadık cadde ve sokak bırakmadılar. İbrahim Bulut, esnafları da ziyaret edip onlarla sohbet etti. İnceleme gezisinde Akmeşe Ortaokulu’nun hasarlı olan duvarının yapılması planlanırken, 5105. Sokak’ta kanal bağlantısının yapılması da kararlaştırıldı.



HİZMETTEN UZAK OLMADIK

Akmeşeli muhtarlar Refik Akyüz ile Halil İnciel, İzmit Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek” İzmit’e uzak olabiliriz ama gönülden hiçbir zaman ırak olmadık. Belediye, şehir merkezinde ne yapıyorsa Akmeşe’ye de onları, hatta daha fazlasını yapıyor. Tarihimizde görmediğimiz kadar hizmeti Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan döneminde gördük. İzmit’in en güzel mahalle konaklarından biri bizim burada yapıldı. 200 yıllık tarihi çeşmemiz restore edildi, meydanımız yapıldı, kapalı pazar, spor alanı, yeni parklar, asfalt ve parke yollar, cephe iyileştirmeler, tarla yollarının açılması yapılan hizmetlerden sadece bazılarıdır. Yapılan hizmetler için Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.

