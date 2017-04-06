Akmeşe’de tarihi bir gün

Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin ortak projesiyle Akmeşe Köyüne doğalgaz temeli atıldı. Başkan Doğan en geç bu kış vatandaşa soba yakmayacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında Akmeşe Köyü 25 yıl sonra doğalgaza kavuştu. Kocaeli’ye 1992 yılında gelen doğalgaz, yıllar sonra Akmeşe Köyü için bugün temeli atıldı. Köy halkının yoğun katılımıyla Akmeşe mahalle meydanında gerçekleştirilen doğalgaz temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İZGAZ Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Akmeşe Mahalle Muhtarları Refik Akyüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KADINLAR SÖZ VERDİ

Temel atma töreninde konuşan ilk konuşma yapan İZGAZ Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök, “Önümüzdeki kış gaz gelecek, amacımız ilk sene gazın yarısını sonrada köyün tamamına gaz vermek. Bizim isteğimiz tüm Akmeşe’nin doğalgaz kullanmasıdır” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise şunları söyledi: “Bugün bize göre tarihi bir gün. Bugün artık Akmeşe'mizin doğalgazının kazmasını vuruyoruz. Bu proje için büyük mücadeleler verildi. Akmeşeli kadınlarımız söz verdi, bu kış soba yakmayacaklar. Hatta daha öncesinde de gelirse ocaklarda da doğalgaz kullanılacak. İZGAZ Genel Müdürümüz elini taşın altına koydu. Akmeşe'mizde doğalgazımızla daha güzel olacak. Yapılacak işler vardı, hep birlikte kolları sıvadık. Çeşmemiz, konağımız, pazarımız var geçmişe göre çok daha iyi noktadayız.”

EVET OYU BEKLİYORUZ

Akmeşe halkından 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum için evet oyu isteyen Başkan Nevzat Doğan “Biz Akmeşemizi hiç ihmal etmedik. Biraz eksikler vardı ama ihmal yoktu. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur demedik. Akmeşeyle gönül bağımız bir başka. Ama Akmeşe’den de güçlü bir evet bekliyoruz. Geleceğimiz güzel, bayrağımız özgürce dalgalansın, yavrularımız çok daha güçlü bir Türkiye’de yaşasın” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN